Schleswig-Holstein: Daniel Günther als Ministerpräsident wiedergewählt

Aktualisiert am 29.06.2022 - 10:59 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Landtag in Kiel hat entschieden: Daniel G├╝nther bleibt Ministerpr├Ąsident des n├Ârdlichsten Bundeslandes.

Der CDU-Politiker Daniel G├╝nther ist als Ministerpr├Ąsident von Schleswig-Holstein wiedergew├Ąhlt worden. Der 48-J├Ąhrige erhielt am Mittwoch im Landtag 47 von 66 abgegebenen Stimmen. Die k├╝nftigen Koalitionspartner CDU und Gr├╝ne haben im Parlament zusammen 48 der 69 Mandate. Bei der Abstimmung fehlte ein CDU-Abgeordneter. Im Laufe des Tages will G├╝nther die Minister offiziell berufen, die dann am Nachmittag bereits im Landtag vereidigt werden sollen.