FDP-Fraktionschef Christian Dürr: Bundesländer rufen zu schnell nach dem Bund

D├╝rr sieht daf├╝r aber keinen gro├čen Zeitdruck, weil dies nach seinen Worten sehr schnell geschehen k├Ânnte. "Der Deutsche Bundestag hat das innerhalb weniger Tage geschafft, solche Ma├čnahmen zu beschlie├čen. Also f├╝r einen worst case (schlimmsten Fall) sind wir auch jetzt schon vorbereitet, selbst im Sommer, wenn was passieren w├╝rde." Bestimmte Ma├čnahmen schloss er aber kategorisch aus: "Die Lockdowns, die k├Ânnen nicht wiederkommen, die Ausgangssperren, auch Schulschlie├čungen d├╝rften kein Instrument mehr sein, das wir fl├Ąchendeckend nutzen."

Die FDP sieht sich in ihrem Bremsen auch dadurch best├Ątigt, dass die von der Regierung beauftragten Sachverst├Ąndigen sich teils au├čerstande sehen, die Wirksamkeit einzelner Ma├čnahmen zu bewerten. "Wenn diese Ma├čnahmen nicht nachweisbar wirksam sind, dann muss der Rechtsstaat sich zur├╝ckhalten. Der Rechtsstaat kann nicht einfach in Freiheitsrechte eingreifen", erkl├Ąrte D├╝rr. Der Sachverst├Ąndigenrat hatte in seinem am Freitag vorgelegten Bericht festgehalten, dass bei einigen Ma├čnahmen wie Schulschlie├čungen die Wirkung nicht bewertet werden kann, etwa weil es an Daten fehlt oder sich verschiedene Vorkehrungen ├╝berlagert haben, sodass der einzelne Effekt nicht klar messbar ist.