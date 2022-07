AfD-Mitglieder könnten Waffenschein verlieren

AfD-Mitglieder in Th├╝ringen k├Ânnten Waffenschein verlieren

Mit dem Ziel "Keine Waffen in den H├Ąnden von Extremisten" wurden die Waffengesetze 2020 versch├Ąrft. In Th├╝ringen k├Ânnte das nun Konsequenzen f├╝r AfD-Mitgliedern haben.

AfD-Mitglieder k├Ânnten einem Bericht zufolge in Th├╝ringen das Recht verlieren, Waffen zu besitzen. Das Landesinnenministerium soll in einem Schreiben alle ├Ârtlichen Waffenbeh├Ârden angewiesen haben, Widerrufsverfahren gegen AfD-Mitglieder mit Waffenschein einzuleiten. Das berichtet der "Spiegel".

Hintergrund ist die Versch├Ąrfung des Waffengesetzes aus dem Jahr 2020. Seitdem m├╝ssen Beh├Ârden in Deutschland bei neuen Antr├Ągen und auch bei regelm├Ą├čigen ├ťberpr├╝fungen von Waffenbesitzern beim Verfassungsschutz nachfragen, ob der Besitzer als Extremist eingestuft ist. Denn laut Gesetzgebung sind Menschen dann nicht f├╝r den Besitz einer Waffe geeignet, wenn sie in den vergangenen f├╝nf Jahren verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt haben oder Mitglied in Vereinigungen mit verfassungsfeindlichen Tendenzen sind.