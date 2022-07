Thüringen will Waffenscheine von AfD-Mitgliedern überprüfen: "Geltendes Recht"

Motorradfahrerin rast in Mercedes ÔÇô tot

"Setzen nur geltendes Recht um" Th├╝ringen will Waffenscheine von AfD-Mitgliedern ├╝berpr├╝fen Von t-online , afp , csi Aktualisiert am 06.07.2022 - 11:39 Uhr Lesedauer: 2 Min. Th├╝ringens Landesparteichef: Bj├Ârn H├Âcke gilt als F├╝hrungsfigur des v├Âlkisch-nationalistischen Lagers der AfD. (Quelle: Jacob Schr├Âter/imago-images-bilder)

Nach Entwaffnungen in der Reichsb├╝rgerszene wollen th├╝ringische Beh├Ârden Mitglieder des AfD-Landesverbandes in den Fokus nehmen. Das Landesinnenministerium k├╝ndigt dazu eine Taskforce an.

AfD-Mitglieder k├Ânnten in Th├╝ringen das Recht verlieren, Waffen zu besitzen. Wie das th├╝ringische Innenministerium am Mittwoch in Erfurt erkl├Ąrte, werden bei der Umsetzung versch├Ąrfter Waffengesetze auch Mitglieder des als rechtsextremistisch eingestuften Landesverbandes ├╝berpr├╝ft. Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet.

"Wir setzen nur geltendes Recht um. Da k├Ânnen und wollen wir vor der AfD nicht Halt machen", betonte Th├╝ringens Innenminister Georg Maier (SPD). Hintergrund ist die Versch├Ąrfung des Waffengesetzes aus dem Jahr 2020. Seitdem m├╝ssen Beh├Ârden in Deutschland bei neuen Antr├Ągen und auch bei regelm├Ą├čigen ├ťberpr├╝fungen von Waffenbesitzern beim Verfassungsschutz nachfragen, ob der Besitzer als Extremist eingestuft ist. Denn laut Gesetzgebung sind Menschen dann nicht f├╝r den Besitz einer Waffe geeignet, wenn sie in den vergangenen f├╝nf Jahren verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt haben oder Mitglied in Vereinigungen mit verfassungsfeindlichen Tendenzen sind.

Keine Waffen in den H├Ąnden von Extremisten

Maier k├╝ndigte die Einrichtung einer Arbeitsgemeinschaft "Waffen und Extremisten" beim Landesverwaltungsamt an, an der sich alle relevanten Sicherheitsbeh├Ârden beteiligen sollen. Es sei das Ziel, keine Waffen in den H├Ąnden von Extremisten zu belassen, betonte der Minister.

Th├╝ringens Innenminister Maier: "Wir setzen nur geltendes Recht um." (Quelle: Fabrizio Bensch/Pool/Reuters-bilder)