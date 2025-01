Aktualisiert am 15.01.2025 - 18:21 Uhr

Die Grünenpolitikerin Stephanie Aeffner ist tot. Das teilte die Bundestagsfraktion der Grünen mit. Aeffner saß seit 2021 für die Partei im Bundestag. "Uns hat die Nachricht vom Tod unserer Kollegin und Weggefährtin Stephanie Aeffner erreicht", heißt es in der Mitteilung. "Ihr plötzlicher Tod trifft uns tief. Wir sind traurig und erschüttert."

Die Politikerin aus Baden-Württemberg war bei der Wahl 2021 über die Landesliste der Grünen in den Bundestag eingezogen. In der Arbeitsgruppe Sozialstaat, Grundsicherung und Rente war sie an der Ausarbeitung des Koalitionsvertrags der Ampel beteiligt. Aeffner war ordentliches Mitglied im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Wegen einer Muskelerkrankung war sie seit ihrer Jugend auf einen Rollstuhl angewiesen.