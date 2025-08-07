t-online - Nachrichten für Deutschland
Potsdam: Niederlage für abgeschobene jesidische Familie vor Gericht

Ausweisung in den Irak
Niederlage für abgeschobene jesidische Familie vor Gericht

Von dpa
Aktualisiert am 07.08.2025 - 19:57 UhrLesedauer: 1 Min.
Verwaltungsgericht PotsdamVergrößern des Bildes
Verwaltungsgericht Potsdam (Symbolbild): Das Gericht lehnt die Rückabwicklung der Abschiebung einer jesidischen Familie ab. (Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/dpa-bilder)
Eine gut integrierte jesidische Familie aus Brandenburg wird in den Irak abgeschoben. Viele Menschen setzen sich für die Kinder ein. Doch ein Gericht entscheidet anders.

Die in den Irak abgeschobene jesidische Familie hat nach einer Gerichtsentscheidung keine Möglichkeit zur Rückkehr nach Deutschland. Das Potsdamer Verwaltungsgericht hat es im Eilverfahren abgelehnt, Deutschland zu einer Rückholung zu verpflichten. Der Beschluss sei unanfechtbar, teilte ein Gerichtssprecher mit.

Die Familie mit vier minderjährigen Kindern hatte mehrere Jahre in Lychen in der Uckermark gewohnt. Sie war am 22. Juli in den Irak abgeschoben worden. Am selben Tag hob das Verwaltungsgericht Potsdam wegen eines Eilantrags zwar die Ausreisepflicht der Familie auf, die Abschiebung lief da aber bereits. In der vergangenen Woche wies das Gericht die Klage der Familie gegen die Ablehnung ihres Asylantrags von 2023 ab.

Die Jesiden sind eine religiöse Minderheit. Der Bundestag hatte 2023 Verbrechen der Terrormiliz Islamischer Staat im Jahr 2014 an den Jesidinnen und Jesiden als Völkermord anerkannt.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
AbschiebungDeutschlandIrakPotsdam
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
