Der FDP-Politiker Marcus Faber (40) wird neuer Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Der Bundestagsabgeordnete setzte sich nach Informationen von t-online am Dienstag in einer Kampfabstimmung in seiner Fraktion im zweiten Wahlgang gegen Alexander Müller durch. Die FDP-Fraktion hat das Vorschlagsrecht für den Vorsitz, auf das eine formale Wahl durch die Ausschussmitglieder folgt.