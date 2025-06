"MIGA!" – Trump deutet Unterstützung für Machtwechsel im Iran an

Selenskyj lobt amerikanische Entschlossenheit

Die Diplomatie müsse überall funktionieren, betonte der ukrainische Staatschef. "Im Nahen Osten, in der Golfregion, und hier in Europa, in der Ukraine ." Denn wenn Kremlchef Wladimir Putin alle Friedensvorschläge, auch die amerikanischen, ablehne, sei es nicht verwunderlich, dass auch Teheran sie ablehne. "Aber sie alle müssen die Kraft der internationalen Solidarität und die Unzulässigkeit jeder Ausbreitung des Terrors spüren", sagte Selenskyj.

Atombehördenchef: Niemand kann Schäden in Fordo beurteilen

An der gut befestigten unterirdische Uran-Anreicherungslage Fordo seien Krater zu sehen, sagte Grossi bei einer Dringlichkeitssitzung des Gremiums in New York. "Zu diesem Zeitpunkt ist niemand – auch nicht die IAEA – in der Lage, unterirdische Schäden an Fordo zu bewerten." In Isfahan seien anscheinend Tunneleingänge, die zur Lagerung von angereichertem Material benutzt worden seien, getroffen worden. In Natans sei eine Kraftstoffanreicherungsanlage getroffen worden. Der Iran habe die IAEA darüber informiert, dass es außerhalb der drei Anlagen keinerlei Strahlungsanstieg gegeben habe.