Insgesamt werden 19 Abwehrsysteme erwartet

"Category C" : Bericht: Russland schickt mit Virus infizierte Soldaten an die Front

Krieg in der Ukraine : USA drohen Putin: "Werden in Leichensäcken zurückkehren"

Die neuen Abwehrwaffen sind Teil der "European Sky Shield Initiative" (ESSI). Sie soll für ausreichenden Schutz des Luftraums in Europa sorgen. 19 europäische Länder nehmen an dem Programm teil. Die Verzögerung kommt in einer kritischen Zeit. Das Risiko für Konflikte an der Nato-Ostgrenze ist gestiegen, seit Russland die Ukraine angegriffen hat. Russland droht zudem offen Nato-Ländern. Auch in Grenznähe zu Polen kommt es zu Kämpfen, was immer wieder Sorgen vor einer Ausweitung des Konflikts weckt.