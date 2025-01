Kritik am Verteidigungsminister

Boris Pistorius (Archivbild): Es gibt Kritik am Verteidigungsminister. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Das Verteidigungsministerium hat im vergangenen Jahr 4,36 Milliarden Euro weniger für die Bundeswehr ausgegeben als in den Planungen vorgesehen. Dies betreffe Gelder aus dem Sondervermögen in Höhe von rund 2,6 Milliarden Euro und eine Summe von rund 1,7 Milliarden Euro aus dem Verteidigungsetat ("Einzelplan 14"), sagte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin.