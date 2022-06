Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht k├╝ndigt angesichts des Ukraine-Kriegs eine baldige Strukturreform der Bundeswehr-F├╝hrung an. "Bislang waren die territorialen F├╝hrungsaufgaben ├╝ber viele Bereiche verteilt", teilte Lambrecht am Montag mit. "Zum 1. Oktober 2022 werden wir sie in einem 'Territorialen F├╝hrungskommando der Bundeswehr' in Berlin b├╝ndeln."