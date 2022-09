Kevin Kühnert: SPD-Generalsekretär hat kein Twitter-Profil mehr

Der 33-jährige SPD-Politiker war für seine regen Diskussionsbeiträge in dem Netzwerk bekannt. Antworten, die Kühnert unter Beiträgen gepostet hatte, wurden am Montag ebenfalls nicht mehr angezeigt. Kühnerts Instagram-Account mit knapp 93.000 Followern hingegen war am Montagmittag noch abrufbar.

Am Montagmorgen hatte sich Kühnert noch bei n-tv zur Energiekrise geäußert und gesagt, Deutschland werde in diesem Winter zeigen, dass es "ein starkes Land" sei. Mit Blick auf Panzerlieferungen an die Ukraine dämpfte er Erwartungen. Deutschland solle nicht schleichend in den russischen Krieg in der Ukraine hineingezogen werden.