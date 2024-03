Aktualisiert am 21.03.2024 - 15:06 Uhr

Aktualisiert am 21.03.2024 - 15:06 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eine Frau, ein Name und eine Motivation zum AfD-Beitritt: Mit so einem Bild wirbt der AfD-Kreisverband Göppingen für sich. Doch das Bild ist eine Fälschung.

Der Kreisverband der AfD in Göppingen wirbt auf seiner Instagram-Seite mit einem durch Künstliche Intelligenz (KI) erstellten Foto einer Frau. Dem Bild wird der Name Dr. Stefanie Müller zugeordnet. Daneben steht die Motivation der vermeintlichen Frau zum Parteieintritt. Der Post wirft Fragen zum Umgang mit KI in Zeiten von Fake News und im Vorfeld der Kommunal- und Europawahl auf. Zuvor hatte der SWR berichtet.