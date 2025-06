Aktualisiert am 12.06.2025 - 16:50 Uhr

Aktualisiert am 12.06.2025 - 16:50 Uhr

Der Sturz des Grünen-Abgeordneten Stefan Gelbhaar bleibt ungeklärt. Die Grünen räumen in ihrem Abschlussbericht Fehler ein, lassen die Vorwürfe aber ungeprüft.

Die Grünen haben Fehler in der Affäre um ihr Parteimitglied Stefan Gelbhaar vor rund einem halben Jahr eingeräumt. Die für die Klärung des Falls zuständige Stelle sei "ihrer Verantwortung gegenüber allen Beteiligten nicht gerecht geworden", zitierte der "Stern" aus einem Bericht des Bundesvorstands zu der Affäre. Die Stellen seien "strukturell überfordert" gewesen, heißt es in dem Bericht. Zu den parteiintern erhobenen Anschuldigungen äußert sich die Missbrauchsstudie aber nicht.

Rücktritte bei den Grünen und beim rbb

In der Folge musste sich eine Grüne Bezirkspolitikerin zurückziehen, beim rbb ging der Chefredakteur. Gelbhaar bestritt die Vorwürfe und bekam vor Gericht teilweise Recht. Doch die Bundestagskandidatur konnte er nicht wieder erlangen. Für ihn zog im Wahlkreis Berlin-Pankow die Grünen-Politikerin Julia Schneider ein.

Die Grünen-Bundesspitze und die Krisenkommunikation der Pressestelle machten in dem Fall keine gute Figur. Nun liegt ein Abschlussbericht vor. Die Grünen räumen darin ein, dass das angestrebte Ombudsverfahren nicht geeignet war, um die Vorwürfe zu prüfen. Entsprechende Strukturen sollten überarbeitet werden.

Der eigentliche Vorwurf selbst bleibe aber ungeklärt, so der "Stern". Die Partei könne und wolle "dem Wunsch nach einer eindeutigen und finalen Klärung im Sinne einer Rehabilitation oder Sanktionen nicht gerecht werden", heißt es in dem Abschlussbericht des Bundesvorstands

Leidtragende sind demnach Gelbhaar selbst und auch diejenigen, die Meldungen vorbrachten, "denen nach Aufdeckung der falschen Identität einer anderen Meldung zunächst nicht ausreichend Vertrauen in ihre Schilderungen geschenkt wurde", betonten die Grünen in ihrem Bericht.

Ein von der Partei angestrengtes Ombudsverfahren habe nie den Anspruch erfüllen können, eine finale Einordnung der Meldungen und ihres Wahrheitsgehaltes vorzunehmen, heißt es in dem Bericht des Bundesvorstands weiter. "Dieser unerfüllbaren Erwartung an das Ombudsverfahren hätten wir frühzeitiger und klarer entgegentreten müssen und die Grenzen des bestehenden Verfahrens zur Lösung des Konflikts in dieser Situation erkennen müssen."