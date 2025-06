Aktualisiert am 03.06.2025 - 17:41 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Jens Spahn, Friedrich Merz und Thorsten Frei (v.l.n.r.): Die Union kann laut einer neuen Umfrage in der Wählergunst zulegen. (Quelle: Michael Kappeler/dpa)

CDU und CSU können in der Wählergunst leicht zulegen. Die AfD dagegen verliert dagegen an Rückhalt.

Die CDU/CSU hat ihren Vorsprung vor der AfD im aktuellen "Trendbarometer" von RTL und ntv wieder vergrößert. Für die Unionsparteien werden in der am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage nun 27 Prozent (plus ein Prozentpunkt) vorhergesagt, der höchste Wert seit Mitte März. Die AfD würde demnach 23 Prozent erhalten (minus eins).