Horst Seehofer: Der CSU-Mann glaubt, dass seiner Partei in Bayern wieder die absolute Mehrheit erringen kann. (Archivfoto) (Quelle: imago-images-bilder)

2013 konnte Horst Seehofer in Bayern die absolute Mehrheit bei den Landtagswahlen für die CSU einfahren. Solche Ergebnisse hält er auch in Zukunft für denkbar.

Der ehemalige CSU-Chef und Bundesminister Horst Seehofer traut es seiner Partei zu, künftig wieder Ergebnisse von mehr als 50 Prozent in Bayern zu erzielen. "Wenn wir es gut machen, hat die Union die Chance, dass sie wieder auf Größenordnungen anwächst, die sie immer hatte, also zwischen 30 und 40 Prozent. Für die CSU in Bayern sind 40 bis 50 Prozent möglich, um es mal vorsichtig zu sagen", sagte Seehofer der "Süddeutschen Zeitung". Dafür sei allerdings "erstklassige Politik" von der schwarz-roten Bundesregierung notwendig.