Die ebenfalls anwesenden Grünen-Abgeordnete Petra Budke berichtete gegenüber dem "Spiegel": "Er lenkte das Gespräch schnell auf Geflüchtete und ließ Begriffe wie Gruppenvergewaltigung fallen." Trotz Interventionen des SPD-Abgeordneten Uwe Adler, der Lehrkraft und ihr selbst habe Hohloch nicht nachgegeben und sei in direkte Konfrontation mit der Lehrkraft gegangen. Auch Adler bestätigte der "Märkischen Allgemeinen", dass Hohloch von "Messermännern" gesprochen habe und die Sicherheit in Potsdam infrage stellte.

Hohloch attackiert Mutter

Eine Mutter äußerte in einer E-Mail an die Schule und andere Eltern ihre Besorgnis über die Aussagen Hohlochs und betonte, dass sie ihre Tochter vor solchen jugendschutzbedenklichen Aussagen schützen wollte. Diese E-Mail geriet in die Hände der AfD, woraufhin Hohloch in einem Video die Mutter attackierte und ihre frühere Arbeit als Journalistin thematisierte.