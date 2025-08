In Kiew dürfte man den Besuch von Steve Witkoff am heutigen Mittwoch in Moskau mit Argwohn verfolgen. Zum fünften Mal in diesem Jahr reist der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump nach Russland, um mit dem Kreml über einen Frieden in der Ukraine zu verhandeln. So zumindest lautet sein offizieller Auftrag. In Moskau hat Witkoff etwa drei Stunden lang mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen. Das teilte der Kreml nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass mit. Einzelheiten zu dem Treffen wurden zunächst nicht genannt. Zum Frieden beigetragen haben Witkoffs bisherige Reisen freilich nicht – eher im Gegenteil.