Für die Bundesregierung findet Grünen-Chef Felix Banaszak harte Worte. In der ARD verrät er außerdem, ob er etwas mit dem Begriff Vaterlandsliebe anfangen kann.

Aber: "Ich kritisiere in aller Härte, mit welchen Tricksereien und Täuschungen Lars Klingbeil und Friedrich Merz jetzt diese Chance nutzen", sagte Banaszak über Finanzminister und Kanzler. Klingbeil versuche, jedes Schlupfloch zu nutzen, um das Geld nicht in Investitionen, vor allem nicht in Klimaschutz zu stecken. Er sprach von Wortbruch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern.