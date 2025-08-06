Berechnung für Nachzahlung Millionen Rentenbescheide offenbar falsch

Rentnerin sichtet ein Dokument: Fachleute halten die Abschläge auf die Rente für langjährig Versicherte für zu niedrig angesetzt. (Quelle: Riska/getty-images-bilder)

Bei einer Beitragsnachzahlung für Rentner ist wohl ein Fehler unterlaufen. Es geht um Abgaben an die Pflegeversicherung.

Millionen Rentner haben offenbar zu viel an die Pflegeversicherung gezahlt. Bei der Berechnung einer Nachzahlung wurde nach einem Bericht der "Bild" eine höhere Rente angenommen.

Hintergrund ist ein Beschluss der früheren Ampelkoalition, den Beitragssatz für die Pflegeversicherung ab Januar 2025 um 0,2 Prozent zu erhöhen – von 3,4 auf 3,6 Prozent. Arbeitnehmer zahlen ihren Beitrag bereits seit Jahresbeginn. Für Rentner wurde laut Bericht eine Nachzahlung mit der Auszahlung der Juli-Rente von einmalig 1,2 Prozent festgelegt. Das entspricht sechsmal 0,2 Prozentpunkte.

Allerdings wurde bei der Berechnung der erhöhte Rentenbeitrag vom Juli zugrunde gelegt, berichtet die "Bild". Dieser galt aber noch nicht in den ersten sechs Monaten, für die eine Nachzahlung gefordert wird. Für den einzelnen Rentner macht dies zwar nur einen geringen Beitrag aus. Dieser würde zum Beispiel bei einer Rente von 2.400 Euro knapp einen Euro betragen. Da aber alle Rentner betroffen sind, hat die Pflegeversicherung laut "Bild" einen zweistelligen Millionenbetrag zu viel erhalten.