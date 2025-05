Tino Chrupalla (Archivbild): Die AfD hat in einer Umfrage verloren. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Die AfD hat in einer Umfrage ihre Führungsposition eingebüßt. Allerdings sind die Auswirkungen der neuen Einstufung noch nicht eingeflossen.

Nach dem zwischenzeitlichen Umfragehoch der AfD hat die Partei an Zustimmung verloren. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" verlor die AfD einen Prozentpunkt und liegt nun bei 24 Prozent. Damit büßte sie den Spitzenplatz ein.