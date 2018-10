Er starb im Jahr 2016

Guido Westerwelle posthum für Lebenswerk geehrt

18.10.2018, 15:30 Uhr | dpa, t-online.de

Der frühere Außenminister Guido Westerwelle ist posthum für sein außenpolitisches Lebenswerk mit dem Walther-Rathenau-Preis ausgezeichnet worden.

Die Goldmedaille mit dem Porträt des liberalen Politikers und Schriftstellers Rathenau wurde am Mittwochabend vom einstigen Lebenspartner Westerwelles, Michael Mronz, bei einer Festveranstaltung in Berlin entgegengenommen.



Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) erinnerte in ihrer Laudatio an Westerwelles "nie erlahmende Kampfeslust in der politisch-rhetorischen Auseinandersetzung". Der FDP-Politiker war von 2001 bis 2011 Parteivorsitzender und von 2009 bis 2013 Außenminister in einer schwarz-gelben Koalition. Er starb im April 2016 an Leukämie.