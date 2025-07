Machen wir es konkret: Wo würden Sie ansetzen?

Die Erbschaftssteuer ist für mich eine zentrale Stellschraube, weil Erbe leistungsloses Einkommen ist und fairem Wettbewerb entgegensteht. Ich erwarte noch in diesem Jahr ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer. Daraus ergibt sich höchstwahrscheinlich Regelungsbedarf, etwa wie man die Erbschaftssteuer bei Unternehmens- oder Wohneigentum solidarisch regelt. Wir müssen endlich über eine ehrliche und verantwortliche Besteuerung von Erbschaften sprechen. Und ich meine damit nicht das Eigenheim oder die Altersvorsorge der Mittelschicht, sondern Millionenvermögen. Das würde nicht nur für mehr Gerechtigkeit in der Steuerpolitik sorgen, sondern auch Milliardensummen in die Länderhaushalte spülen, was in die Bildung oder innere Sicherheit fließen kann.

Damit ist Streit mit der Union programmiert. Nehmen Sie das in Kauf?

Ich hoffe, dass auch die Union erkennt, dass wir ein modernes und gerechtes Erbschaftssteuerrecht in Deutschland brauchen. Ich kann aber jetzt schon sagen, dass ich bei dem Thema sehr unnachgiebig agieren werde.

Kanzler Merz erwartet einen schwierigen Herbst und kündigte große Sozialreformen an, sagte er im "ZDF Sommerinterview". Gehen da bei Ihnen die Alarmglocken an?

Wir wissen ja, dass die Positionen sehr unterschiedlich sind. Bei der Rente allerdings gibt es bereits klare Verabredungen, zum Beispiel zum Rentenniveau, daran wird die Union nicht rütteln können. Anders sieht es bei der Kranken- und Pflegeversicherung aus, wo wir vor großen Aufgaben stehen.

Den Krankenkassen droht ein 12-Milliarden-Loch. Schon Ideen, wie Sie das stopfen wollen?

Mein klares Ziel ist, weitere Beitragserhöhungen für alle zu verhindern, um kleine und mittlere Einkommen nicht noch weiter zu belasten. Deshalb müssen wir sehr offen über alle Vorschläge diskutieren und vor allem über echte Reformen sprechen. Unser Vorschlag einer Bürgerversicherung ist da eine sehr klare Ausgangsposition.

Also die Zusammenführung von gesetzlichen und privaten Krankenkassen. Der nächste Koalitionszoff?

Die Sozialversicherungen sind das Fundament unseres Sozialstaates. Angesichts der Herausforderungen ist es absolut notwendig, um die besten Lösungen zu ringen. So habe ich auch den Bundeskanzler verstanden.

Merz will auch beim Bürgergeld drastisch kürzen. Die Ausgaben für Bürgergeld-Bezieher sind in diesem Jahr auf die Rekordsumme von 52 Milliarden Euro gestiegen. Muss die SPD sich nicht endlich der Realität stellen?

Wir haben sicher kein Problem mit der Realität. Wir müssen endlich aufhören, zu glauben, dass wir den Staat auf Kosten der Bürgergeldbezieher sanieren könnten. Das ist schlichtweg falsch. Wir haben ein Existenzminimum in Deutschland, an dem niemand rütteln kann. Der einzige und entscheidende Hebel ist doch, wie wir Menschen wieder in Arbeit bringen. Das sieht die Union hoffentlich genauso. Darauf müssen wir uns konzentrieren.

In der Union sehen das nicht alle so: Merz schlug nun vor, die Mietzuschüsse kürzen oder die erlaubte Wohnungsgröße für Bürgergeld-Empfänger zu senken – gedacht als Druckmittel, damit Leistungsbezieher sich stärker um Arbeit bemühen.

Wir haben in Deutschland nach wie vor ein Problem mit Kinderarmut und zunehmender Obdachlosigkeit. Menschen zu zwingen, aus einer Wohnung in eine andere zu ziehen, wo die Mieten sogar oft noch höher liegen, ist unsinnig.

Es gab schon mal einen jungen linken SPD-Generalsekretär, der, sobald er im Amt war, vor allem die Regierungspolitik verteidigte. Wird Sie das gleiche Schicksal ereilen wie einst Ihr Vorvorgänger Kevin Kühnert?

Ich will unsere Positionen auch neben der Regierungsarbeit schärfen und die SPD nicht auf den Koalitionsvertrag reduzieren. Das habe ich in den ersten Wochen meiner Arbeit begonnen und bin fest entschlossen, am Ball zu bleiben.