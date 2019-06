Nach Nahles-Rückzug

SPD macht Weg für Doppelspitze frei

Auf Andrea Nahles könnte bei der SPD erstmals ein Team an der Parteispitze folgen. Darauf hat sich der Parteivorstand in Berlin geeinigt. Den Parteitag will man nicht verschieben.

Die SPD will eine Doppelspitze in der Parteiführung ermöglichen und die Mitglieder über die Vorsitzenden abstimmen lassen. Das gaben die kommissarischen Parteivorsitzenden Malu Dreyer, Thorsten Schäfer-Gümbel und Manuela Schwesig in Berlin bekannt. Am Bundesparteitag vom 6. bis 8. Dezember in Berlin halten die Sozialdemokraten fest.

Drei Wochen nach dem Rückzug von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles berieten Präsidium und Parteivorstand am Montag stundenlang über das Verfahren für die Neuwahl und die Struktur der künftigen Parteiführung.

Zwischenzeitlich gab es Gerüchte, der für Anfang Dezember geplante Bundesparteitag könnte um drei Wochen vorgezogen werden. Davon nahmen die Genossen am Ende jedoch Abstand. Die Delegierten müssen den oder die Gewinner der Mitgliederbefragung zu Vorsitzenden zu wählen. Eine Direktwahl durch die Mitglieder ist laut Parteiengesetz nicht möglich.