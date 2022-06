Ein FunktionĂ€r der rechtsextremen NPD hat als Pförtner zeitweilig auf einem BehördengelĂ€nde in Dresden gearbeitet, auf dem auch das Landeskriminalamt (LKA) und das Landesamt fĂŒr Verfassungsschutz (LfV) ihr Domizil haben. Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, saß der frĂŒhere NPD-Kommunalpolitiker Hartmut Krien fĂŒr ein paar Wochen als Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes an der Pforte. "Dort kontrollierte er Besucher, darunter Zeugen und Opfer rechtsextremer Straftaten, die sich an der Pforte melden mĂŒssen", hieß es.

Mann wurde von Besuchern erkannt

Nach Angaben des LfV hatte der Mann im Zeitraum vom 1. April bis 10. Mai dieses Jahres an der Pforte gearbeitet. In dieser Zeit habe er an zehn Tagen den Pfortendienst ausgeĂŒbt, davon siebenmal in Nachtschichten. Es sei richtig, dass der Mann in seiner Tagesschicht am 10. Mai 2022 von Besuchern erkannt wurde.