Ex-Minister Jens Spahn schreibt Buch über Pandemie

Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn arbeitet an einem Buch ├╝ber seine Erfahrungen in der Corona-Pandemie. "Die Frage, was die Pandemie mit dem Land gemacht hat und was das f├╝r die 20er Jahre bedeutet, besch├Ąftigt mich seit zwei Jahren", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". "Ich werde mich in einem Buch mit dieser Frage auseinandersetzen." Der Titel des Buches soll laut Zeitung ein bekanntes Spahn-Zitat aufgreifen: "Wir werden einander viel verzeihen m├╝ssen: Wie die Pandemie uns ver├Ąndert hat ÔÇô und was sie uns f├╝r die Zukunft lehrt." Erscheinen soll das Buch am 28. September.