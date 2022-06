Die CDU-Spitze hat sich im Streit ├╝ber die Einf├╝hrung einer Frauenquote auf einen Kompromiss geeinigt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Parteikreisen schlug Parteichef Friedrich Merz bei den Beratungen der Spitzengremien am Mittwoch in Berlin vor, die schrittweise Einf├╝hrung der Quote bis 2025 beim Parteitag Anfang September in Hannover wie vorgesehen zu beschlie├čen.