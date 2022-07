Thüringen | Geldstrafe für AfD-Politiker: Torsten Czuppon muss 30.000 Euro zahlen

Bei einer Veranstaltung an einer KZ-Gedenkstätte soll Torsten Czuppon mit einem T-Shirt aufgefallen sein. Nun wurde der AfD-Landtagsabgeordnete verurteilt.

Der AfD-Landtagsabgeordnete Torsten Czuppon ist wegen Verfolgung Unschuldiger zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der frühere Polizeibeamte muss demnach 30.000 Euro beziehungsweise 150 Tagessätze zu je 200 Euro bezahlen, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Erfurt am Freitag. Das Urteil war bereits am Donnerstag gefallen. Zuvor hatten die Zeitungen der Funke Medien Thüringen berichtet.

Czuppon soll laut MDR 2017 bei einem Besuch der KZ-Gedenkstätte Buchenwald in Weimar ein T-Shirt der in rechtsextremen Kreisen beliebten Marke "Thor Steinar" getragen haben. Czuppon war damals Mitglied der Bereitschaftspolizei in Thüringen.