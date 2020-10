Grüne gewinnen dazu

Umfrage: Union fällt auf niedrigsten Wert seit April

11.10.2020, 10:55 Uhr | dpa

Während der ersten Monate der Corona-Pandemie kamen CDU und CSU auf so hohe Zustimmungswerte wie lange nicht mehr – doch jetzt verlieren sie wieder. Auch die AfD büßt Prozentpunkte ein.

Die Union verliert nach den guten Umfragewerten im Mai weiter in der Wählergunst. Im "Sonntagstrend" der "Bild am Sonntag" erreichen CDU und CSU nun zusammen 34 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche.

Weniger Zustimmung erhielt die Union in dieser Umfrage zuletzt in der ersten Aprilwoche, damals kamen die beiden Parteien auf zusammen 33 Prozent. Die bisher besten Werte im laufenden Jahr hatten CDU und CSU Ende Mai mit zusammen 40 Prozent.

Für die Grünen ging es derweil 2 Prozentpunkte nach oben auf nun 20 Prozent. Auch die Sozialdemokraten schneiden mit 17 Prozent (plus 1 Prozentpunkt) etwas besser ab als in der Vorwoche. Die AfD verlor im selben Zeitraum 2 Prozentpunkte und steht nun bei 9 Prozent, Linke und FDP rutschten leicht auf 8 beziehungsweise 5 Prozent ab.