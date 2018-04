International

Neuer US-Außenminister Pompeo in Saudi-Arabien gelandet

28.04.2018, 22:56 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Riad (dpa) - Der neue US-Außenminister Mike Pompeo ist zu seinem Antrittsbesuch in Saudi-Arabien eingetroffen. In der Hauptstadt Riad wurde der frühere CIA-Chef von Außenminister Adel al-Dschubair empfangen. Auch ein Treffen mit Kronprinz Mohammed bin Salman war geplant. Ein Thema dürfte das Atomabkommen mit dem Iran sein, das von der US-Regierung als unzureichend kritisiert wird. Morgen trifft Pompeo in Jerusalem den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu.