Trockenheit: Berliner Feuerwerksshow Pyronale verschoben

21.08.2018, 17:19 Uhr | dpa

Die traditionelle Berliner Feuerwerksshow Pyronale wird wegen der großen Trockenheit verschoben. Ursprünglich war die Show am 31. August und 1. September auf dem Maifeld am Olympiastadion geplant. Als neuer Termin ist nun der 12./13. Oktober vorgesehen. Als Grund nannte der Veranstalter am Dienstag den Brandschutz. Der Sommer habe eine extreme Trockenheit auf dem Veranstaltungsgelände und in den angrenzenden Waldgebieten verursacht. Bereits erworbene Karten bleiben für den jeweiligen Wochentag gültig. Wer die neuen Termine nicht wahrnehmen kann, kann sich die Karten erstatten lassen.