Nach tagelanger Blockade

Deutsche Seenotretter dürfen in Malta anlegen

09.01.2019, 12:29 Uhr | helser, dpa

Die "Sea-Watch 3" und "Professor Albrecht Penck" dürfen nach Tagen Blockade in Malta anlegen. An Board sind 49 aus Seenot gerettete Migranten.



Die seit Tagen auf dem Mittelmeer blockierten Rettungsschiffe deutscher Hilfsorganisationen mit 49 Migranten an Bord dürfen in Malta anlegen. Die Geretteten würden anschließend auf acht EU-Mitgliedsstaaten verteilt, erklärte der maltesische Premierminister Joseph Muscat am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Das Schiff "Sea-Watch 3" der Berliner Organisation Sea-Watch hatte am 22. Dezember 32 Migranten gerettet. Auf dem Schiff "Die "Sea-Watch 3" und "Professor Albrecht Penck" darf nach knapp 19 Tagen Blockade in Malta anlegen. An Board sind 49 aus Seenot gerettete Geflüchtete." der Regensburger NGO Sea-Eye harren 17 Gerettete seit dem 29. Dezember aus.





Schleifen vor der Küste

Noch am Dienstag postete Sea-Watch auf Twitter ein Bild vom Radar, das zeigt, wie viele Schleifen das Schiff vor Malta ziehen musste, bevor die Einfahrt gestattet wurde:

Auf der Brücke der #SeaWatch3, ie Absurdität immer vor Augen: Seit 18 Tagen befinden wir uns in einem laufenden Rettungseinsatz, der erst abgeschlossen ist, wenn die Geretteten in einem sicheren Hafen an Land sind. Seit 15 Tagen fahren wir vor Malta hin und her. #OpenThePorts pic.twitter.com/dsx8wREGTz — Sea-Watch (@seawatchcrew) January 8, 2019

Sea-Watch ist eine von verschiedenen Organisationen, die Menschen ehrenamtlich aus dem Mittelmeer vor dem Ertrinken rettet.