Wiesbaden

Zwei Autos prallen frontal aufeinander: drei Schwerverletzte

19.01.2019, 11:37 Uhr | dpa

Drei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Südhessen. Laut Polizei prallten auf der Bundesstraße 38 zwischen Groß-Bieberau und Brensbach am Samstagmorgen zwei Autos aus vorerst nicht abschließend geklärter Ursache frontal gegeneinander. Ein 31-jähriger Autofahrer und sein 26 Jahre alter Beifahrer sowie eine 52-jährige Autofahrerin wurden schwer verletzt. Alle drei kamen in umliegende Krankenhäuser. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf insgesamt rund 16 000 Euro. Die B38 war etwa vier Stunden lang gesperrt. Die Polizei schaltete in ihre Ermittlungen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Unfallsachverständigen ein.