Düren

Junger Mann sticht am Dürener Bahnhof auf zwei Opfer ein

06.02.2019, 18:19 Uhr | dpa

Am Dürener Bahnhof sind zwei Menschen durch Messerstiche verletzt worden. Bei einem Streit am Mittwoch vor dem Haupteingang habe ein junger Mann auf eine 19-Jährige und einen zwei Jahre älteren Mann mit einem Messer eingestochen. Das teilte die Polizei mit. Der 18 Jahre alte Tatverdächtige wurde von der Polizei gefasst und vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt nun, was die Hintergründe des Vorfalls waren.