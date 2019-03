Kleve

Zwei Schiffe stoßen bei Nimwegen zusammen

20.03.2019, 09:43 Uhr | dpa

Ein Passagierschiff und ein Frachtschiff sind auf der Waal in Nimwegen an der deutsch-niederländischen Grenze aufeinander geprallt. Rund 200 Personen seien von dem Kreuzfahrtschiff "MS Edelweiss" vorsorglich an Land gebracht worden, teilten die Einsatzkräfte am Mittwoch mit. Niemand sei verletzt worden. "Passagiere sind erschrocken, aber keine Verletzten", teilten die Sicherheitsdienste auf Twitter mit.

An Bord des Schweizer Passagierschiffes waren nach Berichten niederländischer Medien 160 Passagier und 80 Personen der Mannschaft. Auf dem Frachtschiff waren zwei Personen. Das Kreuzfahrtschiff war auf dem Weg nach Rotterdam.

Die MS Edelweiss war nach Darstellung des niederländischen Radios gegen vier Uhr gegen das mit Autos beladene Frachtschiff geprallt. Das Passagierschiff sei zudem auf den Pfeiler einer Eisenbahnbrücke gestoßen und dadurch schwer beschädigt worden. Das Frachtschiff wies dagegen nur leichte Schäden auf. Ein Feuer an Bord sei schnell gelöscht worden.