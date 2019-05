München

S-Bahn-Strecke in Münchner Innenstadt zeitweise gesperrt

06.05.2019, 13:46 Uhr | dpa

Auf der wichtigsten Münchner S-Bahn-Strecke ist am Montagnachmittag vorübergehend der Verkehr ausgefallen. Grund war nach Angaben der S-Bahn München eine Signalstörung am Ostbahnhof. Um die Ursache zu finden, musste die S-Bahn demnach den Stellwerksrechner neu starten, so dass die Züge umgeleitet werden mussten. Betroffen waren von 12.45 Uhr an alle Züge auf der sogenannten Stammstrecke, die zwischen Pasing und dem Ostbahnhof verläuft. Zunächst war unklar, wie lange die Sperrung dauern sollte. "Wir hoffen, dass es schnell geht", sagte eine Sprecherin.

Die Stammstrecke verläuft weitestgehend unterirdisch durch die Münchner Innenstadt. Täglich fahren dort um die 1000 Züge. Rund 840 000 Menschen nutzen die S-Bahn pro Werktag. Zur Entlastung des für Störungen anfälligen S-Bahn-Netzes wird in der Landeshauptstadt eine zweite Stammstrecke gebaut. Sie soll 2026 in Betrieb gehen und verläuft überwiegend durch einen neuen Tunnel.