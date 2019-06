Oldenburg

Mann vergisst 10 000 Euro auf Toilette

21.06.2019, 14:49 Uhr | dpa

Eine Geldbörse mit 10 000 Euro hat ein Mann auf einer Toilette vergessen - und zurückbekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 83-Jährige auf dem Weg in Richtung Küste, um ein kleines Boot zu kaufen. Auf einem Rastplatz nahe Oldenburg ging er zur Toilette und ließ seinen Geldbeutel liegen. Der Mann hatte Glück im Unglück: Ein Ehepaar aus dem Landkreis Wittmund fand die Geldbörse und brachte sie zur Polizei. Zwei Tage nach dem Verlust konnte der Besitzer sein Geld in Empfang nehmen. Den ehrlichen Findern versprach der 83-Jährige einen Finderlohn.