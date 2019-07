Bremerhaven

Eisbrecher Polarstern: Vorbereitungen für neue Expedition

03.07.2019, 14:36 Uhr | dpa

Gerade aus der Antarktis zurückgekehrt, wird das Forschungsschiff Polarstern auf der Lloyd Werft in Bremerhaven für ein einzigartiges Mammut-Projekt vorbereitet: Von Packeis umschlossen wird es ab September ein Jahr lang durch die Arktis treiben. Ziel der Mosaic-Expedition ist es, die Folgen des Klimawandels genauer zu verstehen. Am Mittwoch wurde auf dem Bug des Eisbrechers ein zusätzlicher Kran montiert. "Mit ihm können wir Messinstrumente bis dicht über der Eisfläche runterlassen", sagte Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut (AWI), der den ersten Fahrtabschnitt der Expedition leiten wird. Außerdem soll ein geheizter Tunnel am Schiff installiert werden, um Wasserproben und Messgeräte aus dem Ozean unbeschadet an Bord zu holen. "Sie würden bei Außentemperaturen im Winter von bis zu minus 45 Grad sonst schockgefrieren", sagte Rex.