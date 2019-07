Hamburg

Fund von Pikrinsäure: Polizei räumt Geschäfte vorsorglich

16.07.2019, 19:57 Uhr | dpa

Wegen des Fundes einer Säure, die hochexplosiv sein kann, hat die Polizei in Hamburg-Eppendorf Geschäfte vorsorglich geräumt. Wie die Beamten am Dienstag bestätigten, hatte eine Frau in ihrem Keller einen Behälter mit 500 Gramm Pikrinsäure gefunden und zu einem Problemstofftransporter gebracht. Der Wagen der Stadtreinigung Hamburg nimmt normalerweise Farbe und Lacken entgegen.

Experten des LKA hätten das Behältnis geröntgt und dann abtransportiert, teilte ein Sprecher des Lagezentrums mit. Rund um den Wagen wurde eine Sperrzone von 150 Metern errichtet. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet.

Pikrinsäure, die etwa im Chemieunterricht für zahlreiche Versuche benutzt wird, ist in flüssigem Zustand ungefährlich. Kristallisiert sie, kann sie aber so explosiv werden wie der Sprengstoff TNT. Solche Kristalle können sich durch zu lange oder unsachgemäße Lagerung bilden. Schon das Öffnen des Behälters ist dann gefährlich.