Rechter Terror in Hanau

Überlebender schildert unter Tränen: "Dann hat er geschossen"

Neun Menschen erschoss der Attentäter von Hanau am Mittwochabend in zwei Shisha-Bars und einem Café. Muhammed überlebte die Tat verletzt. In einem Video schildert er den Moment der Attacke.

"Wir waren gerade beim Essen", berichtet Muhammed. Gemeinsam mit etwa zehn weiteren Menschen saß er am Mittwochabend in der "Arena Bar" im Hanauer Stadtteil Kesselstadt. Dann eröffnete der Attentäter das Feuer.

Muhammed überlebte die Attacke, wurde vom Schützen an der Schulter getroffen. Noch im Krankenhaus gab er einem türkischen Fernsehsender ein Interview, berichtete von der schrecklichen Tat, die sich am Mittwochabend in Hanau ereignete.

Seine emotionale Schilderung der Attacke sehen Sie in unserem Video.