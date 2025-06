Deshalb ließ der Otto-Versand Jeff Bezos abblitzen

Bei "Maischberger" sorgte der Unternehmer Michael Otto am Montagabend für erstaunliche Einsichten in die Anfangsjahre eines der reichsten Männer der Welt: Jeff Bezos . Dass dessen Karriere als milliardenschwerer Tech-Tycoon zu Beginn alles andere als glatt verlief, davon wusste Otto, langjähriger Chef des gleichnamigen deutschen Versandhauses, eine spannende Episode zu erzählen. Zunächst ging es in der Talkshow allerdings um den Umgang der demokratischen Parteien im Bundestag mit der AfD .

So verteidigte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer die umstrittene Aktion von Julia Klöckner, zum Christopher Street Day am Wochenende keine Regenbogenflagge auf dem Reichstag zu hissen. Er könne beide Seiten verstehen, sagte Weimer am Montagabend bei "Maischberger". Die Bundestagspräsidentin (CDU) achte eben sehr auf Spielregeln und auf die Neutralität des Parlaments, meinte der von Friedrich Merz berufene Publizist (der Bundeskanzler ist am Dienstag alleiniger Gast in der Talkshow). Klöckner erregte im Studio aber auch Misstrauen.