Kuriose Szene auf US-Reise

Merkel erhält Ehrendoktor – und gerät in Schwierigkeiten

15.07.2021, 21:24 Uhr | hak, LCS, dpa

Die renommierte Johns-Hopkins-Universität in den USA hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Ehrendoktorwürde verliehen. Doch die Veranstaltung verlief aus Sicht der Kanzlerin nicht reibungslos.

Die Johns-Hopkins-Universität hat Angela Merkel als "globale Führungspersönlichkeit von beispielloser Entschlossenheit und Integrität" gewürdigt. Zur Begründung teilte die Universität mit Sitz in Baltimore am Mittwoch mit, Merkel habe nicht nur Deutschland geführt, sondern sei "auch ein Leuchtfeuer für die Welt in Krisenzeiten, von der großen Rezession bis zur Covid-19-Pandemie" gewesen.

Merkel nahm die Ehrung im Rahmen ihrer USA-Reise am Donnerstag entgegen. Für die Verleihung bekam die Kanzlerin einen Talar und eine Schärpe zu tragen. Doch das ungewohnte Outfit machte der Kanzlerin ganz schön zu schaffen.

Die Szene aus der Verleihung und wie Angela Merkel dabei zu kämpfen hatte, sehen Sie im Video oben oder hier.