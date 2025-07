Ukraine präsentiert neue Abfangdrohnen im Krieg gegen Russland

Tote und Verletzte nach russischem Raketenschlag auf Odessa

Selenskyj: Ukraine vereinbart Drohnen-Produktion mit US-Firma

Die Ukraine will nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj in diesem Jahr gemeinsam mit dem US-Unternehmen Swift Beat Hunderttausende Drohnen produzieren. "Abfangdrohnen zur Zerstörung feindlicher Drohnen und Raketen, Quadrokopter zur Aufklärung und Feuerleitung, Langstrecken-Kampfdrohnen - von all dem wird es viel mehr geben", kündigte Selenskyj während einer Reise nach Dänemark in den sozialen Medien an.