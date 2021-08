Chaos, Tote und Schüsse in Kabul

Evakuierter im Video: "Das Billigste ist das Leben eines Afghanen"

"Die schießen und schieben": Evakuierte Menschen aus Afghanistan berichten am Frankfurter Flughafen von erschreckenden Szenen in Kabul. (Quelle: t-online)

Mehr als 900 Menschen wurden bislang aus Afghanistan nach Deutschland ausgeflogen. Am Flughafen berichten Passagiere nun von erschreckenden Szenen, die sie vor der Abreise in Kabul erlebten. (Quelle: t-online)

Mehr als 900 Menschen wurden bislang aus Afghanistan nach Deutschland ausgeflogen. Am Flughafen berichten Passagiere nun offen vor der Kamera von erschreckenden Szenen, die sie vor der Abreise in Kabul erlebten.

Nach ihrer Landung in Frankfurt haben aus Afghanistan gerettete Menschen von erschreckenden Szenen am Flughafen in Kabul berichtet. "Es ist schrecklich", sagt ein Evakuierter im Video. Er war mit einem Evakuierungsflug der Lufthansa aus der usbekischen Hauptstadt Taschkent nach Deutschland geflogen worden.

Was genau gerettete Menschen aus Afghanistan vor ihrem Flug nach Deutschland in Kabul erlebt haben und welche Gefahren an Barrikaden der Taliban und am Flughafen für Hilfesuchende aktuell lauern, sehen Sie hier. Alternativ finden Sie das Video oben im Artikel.