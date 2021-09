Wahlkampf zur Bundestagswahl

Im Video: Die bisher kuriosesten Momente der Kanzlerkandidaten

Ob schiefe Töne und unglückliche Szenen im Wahlwerbespot oder peinliche Jubelrufe nach einer eher missglückten Debatte: Alle drei Kanzlerkandidaten haben im Wahlkampf schon für unfreiwillige Lacher gesorgt.

Der Wahlkampf zur diesjährigen Bundestagswahl ist längst in der heißen Phase. Am 26. September ist es dann schließlich so weit. Doch wer wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin Angela Merkels werden?

Bisher war keiner der drei Kanzlerkandidaten im eifrigen Wahlkampf der letzten Wochen und Monate vor kuriosen Pannen gefeit. t-online zeigt, welche skurrilen Szenen Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet im Wahlkampf wohl lieber vermieden hätten.

Welche kuriosen Szenen um die Kanzlerkandidaten für besonders viel Wirbel sorgten, sehen Sie hier. Alternativ finden Sie den Beitrag oben im Artikel