Nach Bestechungsvorwürfen

Bericht: Österreichs Kanzler Kurz vor Rücktritt

09.10.2021, 19:20 Uhr | AFP, dpa, mk

Nach den Razzien wegen Bestechung und Bestechlichkeit wird es eng für Österreichs Regierungschef. Am Samstagabend will Kanzler Sebastian Kurz überraschend vor die Presse treten.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz will um 19.30 Uhr seinen Rücktritt verkünden. Das berichtet die "Kronen-Zeitung" unter Berufung auf Insider. Demnach will Kurz Vorsitzender der ÖVP bleiben. Auch die Zeitung "Der Standard" berichtet von den Rückzugsplänen. Am Freitag hatte der konservative Politiker einen Rücktritt noch abgelehnt.

Für die Nachfolge im Kanzleramt stehen der "Kronen-Zeitung" zufolge Außenminister Alexander Schallenberg und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger zur Diskussion.

Regierungskrise nach Korruptionsermittlungen

Korruptionsermittlungen gegen Kurz und seinen engsten Kreis hatten eine Regierungskrise ausgelöst. Die Grünen als Koalitionspartner halten den Regierungschef inzwischen für nicht mehr amtsfähig. Am Dienstag muss sich Kurz, der die Vorwürfe bestreitet, in einer Sondersitzung des Nationalrats einem Misstrauensantrag stellen. Seine Abwahl gilt inzwischen als fast sicher.

In der Affäre geht es um den Verdacht, dass positive Berichterstattung über Kurz in einer Zeitungsgruppe erkauft wurde, um dessen Karriere voranzutreiben. Genutzt wurden dafür laut Staatsanwaltschaft teils "manipulierte Umfragen". Im Gegenzug soll die Zeitung "Österreich" lukrative Aufträge für Anzeigen vom Finanzministerium bekommen haben. Die Vorwürfe gegen Kurz beziehen sich laut APA zum Großteil auf die Zeit, bevor er im Jahr 2017 ÖVP-Chef und dann Kanzler wurde. Zuvor war Kurz Außenminister.

Gegen Kurz laufen bereits Ermittlungen wegen des Verdachts der Falschaussage vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur sogenannten Ibiza-Affäre. Der Skandal hatte im Mai 2019 zum Bruch der Regierungskoalition zwischen Kurz' ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ sowie zu vorgezogenen Neuwahlen geführt.