Animation zeigt weltweite Trends

Ehemalige Impfvorreiter bleiben zurück – andere preschen vor

Ehemalige Vorreiter lahmen, andere Länder legen deutlich an Tempo zu: Beim Impfen tun sich im internationalen Vergleich große Unterschiede auf. Aktuelle Daten zeigen, wo sich Deutschland einreiht.

Während in einigen Ländern bereits alle Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus aufgehoben wurden, droht in anderen gerade eine Überlastung des Gesundheitssystems durch zahlreiche Patienten mit schweren Verläufen. Wie schwer die Pandemie in einem Land wütet, hängt auch vom jeweiligen Fortschritt der Impfkampagne ab.

Dabei ist in vielen Ländern längst nicht mehr die Knappheit der Wirkstoffe das Problem, vielerorts mangelt es eher an der Bereitschaft einiger Bürger, sich impfen zu lassen. So kommt es, dass einstige Vorreiter stagnieren und von anderen Ländern überholt werden.

Wie sich Deutschland bei der Impfkampagne im internationalen Vergleich schlägt, welche Länder Europas Sorgenkinder sind und wo die Impfquote zuletzt beträchtlich gestiegen ist, sehen Sie in unserem Video direkt hier oder oben.