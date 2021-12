Präsident teilt lustige Szene

Macron verabschiedet sich mit Augenzwinkern von Merkel

Emmanuel Macron und Angela Merkel verbindet eine Freundschaft. Das zeigte sich auch bei offiziellen Auftritten immer wieder. Zum Abschied teilte der französische Präsident deshalb nun einen besonderen Moment der beiden.

So gerührt wie beim letzten Besuch ihres französischen Amtskollegen sah man Angela Merkel nur selten. Anfang November hatte Emmanuel Macron die damalige Noch-Kanzlerin in Burgund empfangen. Die innige Umarmung zeigte, wie nah sich die beiden stehen. Am Tag ihrer Amtsübergabe an Nachfolger Olaf Scholz wandte sich der Präsident des deutschen Nachbarlandes noch einmal auf Twitter an Merkel.

Was Emmanuel Macron Merkel zum Abschied sagen wollte, welch lustige Szene er dabei teilte und die emotionale Umarmung der beiden sehen Sie im Video hier oder direkt oben.