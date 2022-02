"Jeder hat Merkel geliebt"

Antrittsbesuch im Weißen Haus: Kanzler Scholz trifft heute US-Präsident Biden in Washington. Doch was erwarten die Amerikaner von diesem Besuch? Die Fußstapfen sind groß, wie am t-online-Mikrofon deutlich wird.

Mit seiner Amtsantrittsreise in die USA sind hohe Erwartungen an Kanzler Olaf Scholz verknüpft. Sein Gespräch mit Joe Biden soll Klarheit bringen: Wie geht man geschlossen mit dem Konflikt in der Ukraine um? Wie können die Interessen der USA und Deutschlands vertreten werden, ohne die gute Beziehung der beiden Länder zu gefährden?

t-online-Korrespondent Bastian Brauns hat mit Passanten vor dem Weißen Haus darüber gesprochen, was sie vom heutigen Treffen erwarten.

Wie die US-Amerikaner über den neuen Bundeskanzler denken, welchen Vergleich viele von ihnen ziehen und welche Lösung sie vorschlagen, erfahren Sie hier oder oben im Video.