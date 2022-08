Luisa Neubauer: Klimaaktivistin überrascht mit Akw-Aussage

Die Klimaaktivistin warnte, einige politische Kräfte wünschten sich jetzt eine Grundsatzdebatte um Energieversorgung und den Kauf neuer Brennelemente. "Ihnen geht es nicht mehr um einen Übergang, sondern um die Verhinderung einer echten Energiewende weg von Kohle, Gas, Öl und Atom", sagte Neubauer. Das Argument, dass mit Kernkraft das Klima geschützt werden könnte, ließ sie nicht gelten.

Neubauer zu Atomkraft: "Das geht doch nicht auf"

"Wir müssen uns fragen: Warum wollen wir Klimaschutz? Um Katastrophenrisiken zu mindern. Jetzt aus einem Katastrophenschutzgrund – Klimaschutz – für Atomkraft zu plädieren, wohl wissend, dass Atomkraft selbst ein großes Risiko mit sich bringt für eine andere Art von Katastrophen – das geht doch nicht auf", erklärte Neubauer. Das "Schöne" sei aber: Es gebe nicht nur die Wahl zwischen "zwei Hochrisikotechnologien". Die erneuerbaren Energien brächten kaum Risiken mit sich.

Neubauer wirft der Bundesregierung allerdings vor, in Zeiten des Krieges ihre Klimaschutzversprechen hinten anzustellen. "Die Bundesregierung entscheidet sich unterm Strich gerade, angesichts des Krieges die Klimakrise so zu behandeln als würde das Klima in irgendeiner Weise auf uns warten", sagte Neubauer dem Tagesspiegel (Montag). Die Klimaaktivistin kritisierte, gerade würden nicht nur provisorisch Energielücken gefüllt.

Gas aus Senegal: "Damit legen wir uns fest"

"Der Energiemarkt wird derzeit angereichert mit fossilen Vorhaben, die das, was wir vor dem Krieg zur Verfügung hatten, weit übersteigen. Aus der Energiekrise heraus werden Entscheidungen für Jahrzehnte getroffen. Das ist irre."

Als Beispiel nannte Neubauer das Flüssiggas, das Kanzler Olaf Scholz aus Senegal importieren möchte. Dieses, so Neubauer, würde planmäßig 2030 bei den LNG-Terminals in Deutschland ankommen. "Da geht es nicht um einen Übergang. Damit legen wir uns fest", sagte sie. Auch die Kapazität der geplanten LNG-Terminals übersteige die Menge, die Deutschland provisorisch benötige, bei Weitem. "Wenn wir nicht jetzt massiv intervenieren, erleben wir in Deutschland einen neuen fossilen Goldrausch", warnte Neubauer.

Grünen-Chefin Lang gegen Laufzeitverlängerung

Die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, hat sich gegen eine Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke bis 2024 ausgesprochen. Einen entsprechenden Vorschlag von FDP-Chef Christian Lindner lehnte Lang am Sonntag im ZDF-Sommerinterview ab. "Das, was Christian Lindner da will, ist der Wiedereinstieg in die Atomkraft und das wird es mit uns auf jeden Fall nicht geben", sagte die Grünen-Vorsitzende.